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    НБА. Nike не планирует выпускать игровые майки с длинными рукавами

    Теги НБА adidas Nike

    Компания Nike со следующего сезона заменит adidas в качестве официального производителя экипировки для НБА.

    Как пишет The Score, Nike не планирует выпускать игровые майки с длинными рукавами, которые начала производить немецкая компания в 2013 году.

    Майки с длинными рукавами вызвали неоднозначную реакцию у игроков и болельщиков. Nike сосредоточится на производстве маек в традиционном стиле.

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