Компания Nike со следующего сезона заменит adidas в качестве официального производителя экипировки для НБА.

Как пишет The Score, Nike не планирует выпускать игровые майки с длинными рукавами, которые начала производить немецкая компания в 2013 году.

Майки с длинными рукавами вызвали неоднозначную реакцию у игроков и болельщиков. Nike сосредоточится на производстве маек в традиционном стиле.