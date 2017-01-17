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    Тайрон Лю: «Уорриорз» надрали нам задницу, они играли так, будто их приперли к стенке»

    Теги Тайрон Лю Кливленд Голден Стэйт НБА

    Главный тренер «Кавальерс» Тайрон Лю подвел итоги второго в сезоне матча против «Голден Стэйт» (91:126).

    «Они надрали нам задницу.

    «Уорриорз» победили, выиграли один матч. Не думал, что все получится вот так, но они играли хорошо. Надо отдать должное. Они сделали то, что делают чемпионы.

    В серии с нами у них было четыре поражения подряд, пять в последних шести встречах. Они действовали так, будто их приперли к стенке и отступать некуда. Они наказали нас», – цитирует Лю Akron Beacon Journal.

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