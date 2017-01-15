Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига в ближайшем будущем не будет создавать клуб в Мехико.

«Перед тем, как начать говорить о клубе в Мехико, мы хотим провести здесь больше игр. Сейчас мы рассматриваем возможность проведения матчей регулярного чемпионата в следующем сезоне, а также отдельного турнира с участием нескольких команд. Что касается клуба в Мехико, на данный момент этот вопрос не рассматривается. Но, разумеется, Мехико с населением более 20 миллионов людей остается для нас важнейшим рынком в Северной Америке», – передает слова Сильвера The Score.