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    Адам Сильвер: «НБА не планирует создавать клуб в Мехико»

    Теги НБА Адам Сильвер

    Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига в ближайшем будущем не будет создавать клуб в Мехико.

    «Перед тем, как начать говорить о клубе в Мехико, мы хотим провести здесь больше игр. Сейчас мы рассматриваем возможность проведения матчей регулярного чемпионата в следующем сезоне, а также отдельного турнира с участием нескольких команд. Что касается клуба в Мехико, на данный момент этот вопрос не рассматривается. Но, разумеется, Мехико с населением более 20 миллионов людей остается для нас важнейшим рынком в Северной Америке», – передает слова Сильвера The Score.

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