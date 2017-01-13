Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Иван Ургант: «Сделаю все, чтобы при помощи батута заколотить сверху на Матче всех звезд»

    Теги Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

    Телеведущий Иван Ургант, подтвердив свое участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, пообещал забить сверху при помощи батута.

    «Именно я должен провести первый матч звезд Единой лиги ВТБ! С одной стороны, я клиент банка, с другой стороны — люблю баскетбол, с третьей — а у меня есть третья сторона — я человек высокого роста, и это дает мне неоспоримое преимущество перед другими ведущими! Да, у меня не развит прыжок, да у меня короткие руки, да я плохо вижу с дистанции, но я люблю баскетбол. И сделаю все, чтобы при помощи батута заколотить сверху на Матче всех Звезд», – цитирует Урганта официальный сайт турнира.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться