Профсоюз судей НБА обвинил владельца «Далласа» Марка Кьюбана в «угрозах и запугиваниях» с целью получить рычаги влияния на судейство и на работу рефери во время матчей техасского клуба.

Соответствующий документ, с которым профсоюз судей обратился к руководству НБА, оказался в распоряжении Yahoo! Sports.

Кьюбан прокомментировал ситуации в письме к инсайдеру Эдриану Воджнаровски.

«Если предположить, что я оказываю влияние на судей, то, выходит, судьи НБА могут быть подвержены влиянию. Если судья может быть подвержен влиянию со стороны, то не должен работать в НБА. Сомневаюсь, что они могут быть подвержены влиянию.

Если же говорить о моем влиянии на сотрудников, то несколько лет назад я отправил в НБА список судей, которые работают больше десяти лет, но никогда не обслуживали матчи плей-офф. Я поинтересовался, почему бы нам не заменить этих судей, которые не заслуживают права на плей-офф, на других, которые способны качественнее выполнять работу. Еще я отметил, что судья НБА сейчас – это пожизненная профессия. Хотя пора уже осознать, что есть люди, способные лучше выполнять эту работу. Заявил об этом, помня о том, что отстраненные от работы судьи могут получать солидные пенсии. В остальном же я вел себя точно так же, как делал это с момента приобретения клуба», – написал Кьюбан.