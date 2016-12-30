Форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс критически оценил свою игру в матче с «Бостоном» (124:118), в котором он допустил 8 потерь, а команда из Огайо едва не растеряла 20-очковое преимущество во второй половине.

На счету Джеймса 23 очка, 11 передач, 8 подборов и 3 блок-шота.

«Я был ужасен сегодня. Если брать каждый аспект игры, то я действовал очень плохо, и это неприемлемо. Не могу себе этого позволить, если хочу помочь команде достичь того, чего она пытается достичь. Я бы оценил свою сегодняшнюю игру на двойку. Надо играть лучше», – передает слова Джеймса ESPN.com.