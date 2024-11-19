Льюис Хэмилтон и рэпер Tyler, The Creator объединились для создания лимитированную коллекции одежды😎

Не все знают, но у знаменитого автогонщика Льюиса Хэмилтона есть собственный бренд + 44, созданный для того, чтобы помочь молодым людям из недостаточно представленных слоев общества достичь своих амбиций в более широком обществе.

Сейчас бренд Хэмилтона +44 и Golf Wolf рэпера Tyler, The Creator объединились, чтобы создать лимитированную коллекцию в преддверии Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе.

Льюис сам представил новые модели.

Бренды пока не поделились всем спектром продукции, которая будет включена в линейку; но, судя по всему, коллекция вдохновлена гонками.