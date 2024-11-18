Обзор финалов главных гонок мира: мегагид по титульным драмам в ралли, главным гонкам США и в эндурансе

От редакции : Привет! Вы в автоспортивном блоге «Оранжевое видение ». Поддержите автора плюсами и подписками, тогда таких классных обзоров будет больше! Сегодня вашему вниманию – разбор всех мировых гоночных серий перед финишем сезона.

Предыдущий выпуск «Гоночных серий мира»

Пока «Формула-1» готовится к решающему тройнику сезона, почти все остальные серии мира подбивают результаты года. К середине ноября лишь «Формула-2» и первенство по ралли имеют нерешенные вопросы, а в остальных классах уже взмахнули клетчатым флагом решающего заезда. Предлагаю вспомнить, какими получились итоги в завершенных чемпионатах и какие расклады накануне решающих гонок там, где финал впереди.

Гонки на выносливость – сезон марафонов завершен многосерийной драмой

В начале ноября завершилось одно из самых престижных автосоревнований планеты – чемпионат мира по гонкам на выносливость (World Endurance Championship). Статус чемпионата мира стал магнитом для производителей, которые используют гонки как рекламу своих творений. В текущем сезоне состав самого навороченного класса – гиперкаров – достиг девяти заводских представителей. Такого разнообразия нет ни в одном чемпионате, что положительно сказывается на популярности серии.

World Endurance Championship пережил в году два всплеска активности. Первым был «Ле-Ман», который завершился второй подряд победой «Феррари». Для итальянской марки этот успех стал главным в сезоне, после него заводская команда уже не составила конкуренцию «Порше» и «Тойоте». Единственный успех «Феррари» по ходу второй части сезона принесла частная машина с Робертом Кубицей и Робертом Шварцманом. Впрочем, победивший экипаж Фуоко/Молина/Нильсен до последнего этапа претендовал на звание чемпиона и остался с серебром по итогам года.

Второй всплеск случился после «Ле-Мана». Пришла пора разыгрывать чемпионские звания, и здесь заводские экипажи «Тойоты» зарубились с семьей «Порше» из двух основных составов и трех частных машин.

Судьба личного зачета фактически решилась на предпоследнем японском этапе. Главные надежды ведущих команд подходили к гонке с 12-очковой разницей. На родной трассе «Тойота» №7 под управлением трио Кобаяши/де Врис/Конвей имела шансы опередить лидеров сезона Эстре/Лоттерера/Вантхора, но домашний асфальт подвел. За 1:15 до финиша лучший гиперкар японского концерна схлестнулся со второй машиной заводской «Порше».

Мэтт Кэмпбелл на выходе из стартовой шпильки поравнялся с Камуи Кобаяши и залетал в скоростной левый излом так, будто слева уже никого не было. Японец в тот момент целился на апекс, так что столкновения избежать не удалось. От контакта «Порше» развернуло, после чего немецкий агрегат вторично подбил врага. Приземление с разбитым задним колесом и искореженным корпусом означало крах надежд «Тойоты» на очередной титул в зачете пилотов. В те минуты Кевин Эстре летел ко второй победе в году и после схода главных противников довел гонку до клетчатого флага. Перевес в пользу «Порше» составил 35 очков над 51-м экипажем «Феррари» и 37 очков над 7-м составом «Тойоты». В Бахрейне можно было получить максимум 39 баллов, так что Эстре, Лоттереру и Вантхору достаточно было доехать десятыми на «Сахире», чтобы завоевать титул.

После поражения на японском этапе «Тойота» горела желанием отхватить хотя бы зачет производителей. Помогала общая стабильность команды – в классификацию попадал результат лучшего экипажа по итогам каждой гонки. К «8 часам Бахрейна» лидирующие команды разделяло лишь девять очков в пользу «Порше», и победа «Тойоты» вне зависимости от результата немецких конкурентов делала их чемпионами.

Квалификация стала кошмаром для «Порше». Пока гиперкары со штутгартским конем боролись на границе десятки, черные «Тойоты» дуэтом стартовали впереди вереницы. Но оторваться японским экипажам не удалось: восьмую машину развернуло при обгоне кругового из младшего класса, а гиперкар №7 выпустил вперед «Феррари» и частную «Порше» из команды Proton.

Претенденты на титул сблизились по ходу заезда и не раз менялись местами, оставляя развязку на последние минуты 8-часовой гонки. К тому моменту из борьбы выпало трио Кобаяши/де Врис/Конвей, которое возложило борьбу за кубок производителей на плечи партнеров. И экс-пилот «Формулы-1» Себастьян Буэми не подкачал. Ключевой обгон сезона состоялся за 40 минут до клетчатого флага, когда «Тойота» №8 с контактом преодолела сопротивление лидировавшей «Порше» №5. Добраться до финиша для Буэми было делом техники, которая не подвела. Под моргание фар и радость механиков «Тойота» довела гонку до победы, оставив за собой престижный зачет конструкторов.

Так сезон 2024 года принес радость трем главным командам. «Феррари» получил еще один «Ле-Ман» в коллекцию, «Порше» отобрал личный титул, а «Тойота» подтвердила командный класс.

Под конец сезона наконец поехали те, кто только ищет себя в мире новом формате WEC. Старты на «Фудзи» и «Сахире» принесли подиумы «БМВ», «Альпин» и «Пежо». Для крупных мировых производителей эти успехи подсластили пилюлю от неудачного сезона и показали, что хотя бы что-то они делают правильно.

В зачетах LM GT3 уверенную победу одержала команда с литовской лицензией Manthey PureRxcing в составе австрийца Клауса Бахлера, немца Джоэла Штурма и белоруса Алекса Малыхина, который выступает под флагом Сент-Китс и Невис. Гонщики на «Порше» 911 GT3R выиграли гонки в Катаре и Сан-Паулу, еще четырежды финишировали на подиуме и ни разу не остались без зачетных очков. Их главными конкурентами по ходу года стали коллеги по Manthey Ричард Литц, Моррис Шуринг и Яссер Шахин, которые выиграли заезды в Спа и Ле-Мане, но не попали в десятку в половине гонок сезона.

Чемпионат мира по ралли: «Хендэ» спешит на вершину

До конца раллийного сезона осталось всего одно приключение. Лучших раллистов мира ждут грунтовые дороги японского острова Хоккайдо, куда «Тойота» уговорила организаторов привезти заключительный этап. С 2019 года японская фирма удерживает первенство в личном зачете, а с 2021-го берет оба титула сезона. И по ходу текущего сезона казалось, что у «Тойоты» есть все шансы вновь устроить праздник в Японии.

В этом сезоне японская марка так разуверилась в своих силах, что позволила ключевым активам команды – Себастьяну Ожье и Калле Рованпере, участвовать не во всех гонках сезона. Чемпионы мира нашли дела поважнее и появлялись на этапах мировой серии раз от раза. Но уровень выступлений француза и финна был таков, что из девяти стартовых этапов они выиграли шесть. За четыре этапа до финиша Ожье занимал второе место в личном зачете и уступал лидеру 27 очков – меньше, чем возможно получить за один этап.

Лидерство бельгийцу в тот момент сохраняла только новая система подсчета очков. Финиш в воскресенье оставляет все очки, набранные за первые три дня, а также позволяет добрать дополнительные баллы за финальные отрезки и Power Stage. В итоге быстрейший по времени участник может набрать меньше очков, чем более стабильные и удачливые соперники. А в случае схода в воскресенье все очки, набранные в предыдущие дни, сгорают. Поэтому Невилля выручала стабильность и практически безаварийная езда.

К десятому этапу Ожье перестал играть в поддавки и объявил, что планирует гоняться на всех стартах до конца сезона. К середине первого дня греческого марафона Себастьян лидировал, но затем столкнулся с капризами турбины. Французу повезло – из-за потери мощности он потерял всего 2,5 минуты и умудрился закончить день на 4-й строчке. Впереди на тот момент были три машины «Хендэ» во главе с Оттом Тянаком.

Во второй день Ожье разбил порядки корейских прототипов, к финальному дню сократил отставание от лидировавшего Невилля до 80 секунд. Но третий день обернулся кошмаром для «Тойоты». Пока пилот «Хендэ» не торопясь ехал к общей победе, Ожье выбивал все возможные камни с греческих дорог и претендовал на успех в воскресенье. Все перевернул последний скоростной участок. На высокой скорости «Тойота» слишком глубоко зацепила яму, встала на крышу и сползла в кювет. С помощью зрителей машина вновь ощутила землю и даже тронулась после легкого оперативного ремонта. Себастьян потерял 23 минуты, все шансы на очки финального дня, но сохранил 13 баллов за пятницу и субботу. Только чемпионские надежды Ожье все дальше уплывали в руки Невилля, который выиграл впервые с Ралли Монако.

На следующем этапе в Чили задыхающаяся интрига в борьбе за чемпионат прожила восемь спецучастков. В середине второго дня Ожье встретил очередной камень, с концами пробил подвеску и замер на обочине. Для француза все было кончено – Невилль вновь спокойно ехал к финишу ралли, собрал зачетные очки и оставил за собой преимущество в 41 очко над Ожье за два этапа до конца. По нынешней системе подсчета баллов такое превосходство сравнимо с преимуществом Ферстаппена над Норрисом в «Формуле-1».

На предпоследнем ралли по дорогам Европы Ожье разложился в третий раз, причем ухитрился сделать это в воскресенье. Так француз лишился всех очков в классификации и даже уступил место лучшего представителя японской марки напарнику Элфину Эвансу. А победу одержал Тянак, который отыграл у Невилля четыре очка и остался в чемпионской гонке перед финальным этапом в Японии.

Такое сокрушающее выступление Ожье на осенних этапах открывало Невиллю дорогу к первому в карьере титулу чемпиона WRC. Чтобы сохранить верхнюю строчку, бельгийцу надо набрать всего пять очков в Стране восходящего солнца. Это эквивалентно шестому месту в первый день с любым итоговым финишем. Теперь Тьерри надо сделать то, что он блистательно исполнял весь сезон – ехать вперед без ошибок. Здорово ли это для чемпионата мира по ралли? Не очень, ведь в старые-добрые времена именно безошибочный риск определял чемпионов. ФИА уже заявила, что со следующего сезона система подсчета очков станет более простой и понятной.

21-24 ноября в Японии не будут томными. Кубок производителей в ралли не менее престижен, чем титул пилота. В сражении конструкторов борьба плотнее, чем в личном зачете. «Хендэ» не выигрывал чемпионат с 2020-го – сейчас имеет 15-очковое преимущество над «Тойотой». В WRC в зачет идут два лучших результата от команды, так что схватка за коллективное золото пойдет до последних метров финального спецучастка.

NASCAR: Яркий плей-офф с чемпионской развязкой

Перенесемся за океан, где ярко отметили окончание сезона главные серии Северной Америки.

16 лучших гонщиков серии стоковых каров выясняли в плей-офф, кто достоин поднять над головой главный кубок. Среди претендентов на титул были четырнадцать победителей этапов регулярного сезона и примкнувшие к ним Мартин Труэкс-младший и Тай Гиббс.

Финальный отрезок сезона включал в себя гонки как на классических овалах, так и на специфических шорт-треках. Кроме этого, сразу две трассы предстали в дорожном исполнении – гонки навылет зацепили изъезженный «Уоткинс-Глен» и овал в Северной Каролине с замысловатой дорожной секции. Подбор трасс позволял бороться как любителям бесшабашной скоростной езды, так и технарям, любящим поиграть педалями и покрутить рулем.

Первая серия заездов не изобиловала сенсациями. Стартовую гонку плей-офф выиграл двукратный чемпион NASCAR Джо Логано. На «Уоткинс-Глене» после череды рестартов все решилось на последнем круге, когда Крис Бюшер после знаменитой «скобы» обошел приглашенного на отдельный этап Шейна ван Гисбергена. Бюшеру не хватило до участия в плей-офф всего шести очков по итогам сезона, так что успех в Нью-Йорке стал радостным утешением. Третий заезд сегмента на затычном кольце в Бристоле выиграл Кайл Ларсон – человек, который в середине года сравнил себя с Максом Ферстаппеном, причем поставил себя выше трехкратного чемпиона «Формулы-1».

«Я знаю, что я лучше – просто потому, что я более универсальный гонщик. Ферстаппен не сможет сесть в машину Sprint Car и выиграть в Ноксвилле. Не сможет выиграть Chili Bowl. Не сможет выиграть кубковую гонку в Бристоле. Вероятно, я не смогу выиграть гонку «Формулы-1» в Монако, но у меня больше шансов сделать то, что делает он, чем у него сделать то, что делаю я, просто из-за универсальности. Я знаю, что лучше его, поэтому чувствую спокойствие и уверенность».

По ходу сезона Ларсон и правда демонстрировал отличную форму, и столь громкие заявления характерны для пропитанной рекламой и громкими словами Америки. Но впереди у Кайла был шанс доказать, что он лучше хотя бы других пилотов NASCAR, и пока пилот «Шевроле» №5 оправдывал ожидания.

Чем ближе была развязка сезона, тем большим напряжением насыщался каждый заезд. Второй этап битвы навылет начался с победы пилота, который не боролся в плей-офф. Этап в Канзасе выиграл Росс Честейн, которому, как и Бюшеру, не удалось выстрелить в «регулярке». Еще более запутанной ситуация стала после следующей гонки на суперовале в Талладеге. Трек примечателен тем, что средняя скорость на нем превышает 240 километров в час, а длина кольца почти 4,5 километра. В алабамской ночи победу одержал Рики Стенхаус, который на финише вырвал сантиметры у уже вылетевшего из титульных баталий Брэда Кезловски. Так к третьему этапу никто из претендентов на титул не одержал ни одной победы, а значит, тем важнее было каждое очко на промежуточных и основных финишах заключительной гонки сегмента.

Гонка на так называемом ровале (овальный трек с дорожной секцией внутри) в Северной Каролине принесла вторую победу в плей-офф Кайлу Ларсону. Главным противником Кайла стал Шейн ван Гисберген, которого вновь пригласили на дорожный заезд. Жаркой выдалась битва за выход в восьмерку. На грани вылета балансировали семь пилотов, из которых лишь трое проходили дальше. В первой части гонки едва не отвалился Тайлер Реддик, который выиграл регулярный сезон 2024 года. Реддик угодил в аварию после первого «стейджа», потерял более минуты, но благодаря впечатляющему прорыву вернулся в топ-10. Своим выступлением Тайлер порадовал совладельца команды 23XI Racing Майкла Джордана. К финишу главным неудачником этапа становился Джо Логано, который вылетал из чемпионской гонки с отставанием всего в четыре очка. Но после финиша судьи дисквалифицировали Алекса Боумана и исключили его результат из протокола, благодаря чему Логано вытянул счастливый билет и вернулся в топ-8.

Следующие три гонки определяли, кто будет в квартете соискателей титула в решающей гонки в Финиксе. В драматичном заезде в Вегасе выход в финал заработал Джо Логано, который на последних кругах преодолел оборону Кристофера Белла. Во Флориде за дело взялся Реддик, который был лучшим и в квалификации, и в гонке.

Судьбу остальных претендентов решал полумильный овал в Мартинсвилле. Гонки на таких трассах проходят в головокружительном темпе, где лидеры перемешиваются с круговыми, и часто судьбу победы решает удачный проезд сквозь трафик. Кроме того, в силу вступала командная работа, где уже потерявшие шансы пилоты тащат наверх лидера команды. Тактические замедления, работа в паре – ради выхода в финал хороши были любые ухищрения.

3,5 часа изматывающей гонки принесли огромную радость гаражу чемпиона 2023 года Райана Блейни. Блейни не везло весь плей-офф, но в Мартинсвилле он отработал по высшему разряду. На финальных 20 минутах гонки Райан с третьего места прорвался на первое. Команда Хендрика провела в полуфинал чемпионата три машины, но в решающую гонку вышел лишь Уильям Байрон. Пилот «Шевроле» №24 благодаря стабильным результатам стал лучшим из тех, кто не одержал победу в заключительном сегменте из трех гонок.

Венчал сезон NASCAR плоский овал в Финиксе, где чемпионом становился тот, кто финиширует выше трех остальных претендентов на титул. Гонка стала квинтэссенцией борьбы за звание лучшего. Четверка фаворитов провела весь заезд в пределах лидирующей семерки. Напряжение было столь высоко, что курьез случился даже с водителем машины безопасности. При сходе с трассы для рестарта второго отрезка автомобиль безопаности слишком резко нырнул на пит-лейн и снес бочки с водой на въезде в боксы. Гонку остановили красным флагом, причем машины замерли на том месте трассы, где находились в момент красного сигнала.

Битва за титул развернулась на последних кругах. Логано вырвался вперед на рестарте и удерживал преимущество, но позади накатывал Блейни. Последние 15 кругов дуэлянты шли на расстоянии 0,6 секунды, а за шесть кругов до финиша между партнерами по «Пенске» начался чемпионский танец. Блейни спускался вверх по треку, искал место внутри, а Логано технично оборонялся. Казалось бы, овал шириной в 15-20 метров, обгоняй не хочу. Но не вышло. Джо Логано пересек черту на 0,3 секунды раньше, чем главный товарищ и соперник, и в третий раз в карьере стал чемпионом серии.

36 гонок сезона, который начался 19 февраля, а завершился 10 ноября. Девять месяцев поворотов налево на бешеных скоростях завершились честной борьбой в финальной гонке. Формат чемпионата NASCAR хорош тем, что ситуация может перевернуться в любой момент. Например, обновленный чемпион вышел в плей-офф лишь с 15-го места по очкам в «регулярке». Но в гонках навылет Логано проявил себя настоящим борцом и отличным пилотом, одержав три победы в десяти заездах.

Понятно, почему американцы предпочитают NASCAR многим другим сериям. Когда борьба за чемпионство ежегодно держит в напряжении до финишной черты последней гонки, а по ходу сезона возможны любые перипетии и победы аутсайдеров, сложно равнодушно относиться к соревнованиям.

«Индикар»: 5 гонок на 4 недели с тремя претендентами на титул

После летней паузы у «индикаровцев» оставалось пять гонок, разбитых всего на четыре недели. Причины раннего окончания просты: в начале октября начинаются чемпионаты НХЛ и НБА, поэтому по рекламным обязательствам серия завершает цикл до старта игровых соревнований. Финал сезона получился очень плотным и насыщенным.

К старту финальных заездов протокол возглавлял чемпион 2023 года Алекс Палоу. Всего 49 очков разделяло его и ближайшего преследователя Уилла Пауэра, за которым плотно следовали еще три конкурента. За одну победу выдается 50 очков, поэтому у преследователей было время нагнать испанского «быка».

Чемпионская гонка началась с разочарования для Пауэра. На овале Иллинойса пилот «Пенске» сначала едва не сцепился с Давидом Малукасом – после контакта в вираже Малукас отлетел в стену, а Пауэр чудесным образом сохранил контроль над машиной. Но от кармы не убежишь: на рестарте болиды собрались в «гармошку», и от Пауэра не успел увернуться Алекс Росси. Четыре машины пострадали в аварии, а гонку прервали красными флагами. 9-круговой спринт к финишу выиграл Джозеф Ньюгарден, а Палоу, который всю гонку провел в тени, закончил четвертым и упрочил лидерство в чемпионате.

На последней трековой гонке в Портленде Пауэру удалось отыграться. Австралиец со старта вырвался вперед и удержал преимущество до финиша. Может быть, в гонке было больше драмы, если бы это не была решающая стадия чемпионата. Вторым закончил Палоу, который весь заезд провел позади основного конкурента, но ни разу не решился на активные действия. За три старта до конца сезона преимущество Алекса достигло 54-х очков.

Дальше «Индикар» ждал сдвоенный этап в Милуоки. Первая гонка сохранила паритет в личном зачете. Хоть Пауэр добрался до второго места, Палоу вновь продемонстрировал стабильность и остался лишь в двух позициях позади. Гонку выиграл тестер «Макларена» Пато О’Уорд, к тому моменту потерявший все шансы на чемпионство.

Во второй гонке на овале Виксонсина Палоу неожиданно начал раздавать подарки преследователям. На круге прогрева испанца подвела техника, из-за чего он потерял шесть кругов от пелотона. Испанцу оставалось надеяться, что он доберется до финиша, зацепив хоть какие-то очки, а его соперники ошибутся. Надежды испанца сбылись. Уже на старте произошла авария с участием обладателя поула Джозефа Ньюгардена. По ходу гонки долго лидировал Пауэр, и, казалось, что к финалу в чемпионате наступил двоевластие. Но на рестарте австралиец не справился с остывшими шинами и пустил машину в занос. Уиллу пришлось ехать в боксы, где он потерял круг. Чемпионские надежды получили сильный удар – в протоколе лидеров сезона разделили 9 позиций.

В квалификации заключительной гонки Палоу дал еще один шанс. Испанец показал лишь 24-й результат и начинал из хвоста. Пауэр при этом занял четвертое место на старте. Но уже на первых кругах пилота «Пенске» подвел отстегнувшийся ремень безопасности, из-за которого Уилл потерял в боксах почти две минуты. Палоу мог начинать праздновать титул прямо на треке. Финальная гонка завершилось победой Колтона Херты, который к финишу переиграл в трафике Пато О’Уорда и поднялся на второе место в чемпионской таблице.

Алекс Палоу стал третьим гонщиком в новой истории «Индикара», который смог защитить чемпионский титул. До него такого успеха добились Сэм Хорниш-младший и Дарио Франкитти. Но до чемпионского рекорда Палоу пока далеко – возглавляет рейтинг 44-летний Скотт Диксон, выигравший за карьеру шесть сезонов. Успех испанцу принесла удивительная стабильность – за 18 гонок он лишь четыре раза выпал из финишной топ-5, причем два из этих провалов случились в финальных гонках сезона.

«Формула-3»: битва до последних метров, фавориты рвались из хвоста

Ясельная группа «Формулы-1» в этом сезона порадовала борьбой до последних метров чемпионата. В последние летние выходные Монца принимала финал юниорского сезона. Лидеров: Леонардо Форнароли, Габриэле Мини и Люка Браунинга разделяло всего шесть очков – ничтожный разрыв для двух гонок уик-энда.

Спринт перенес решение чемпионских вопросов на первый день осени. Главные претенденты стартовали в пределах 14-17 позиций, поэтому их главной задачей было успешно доставить машину к финишу для решающего заезда. По ходу гонки наибольшего прогресса добился Браунинг, который на последнем рестарте опередил Форнароли. Перед длинной гонкой претендентов на чемпионство разделяло лишь семь очков.

Форнароли стартовал с поул-позишн, его главный конкурент Мини стоял на решетке сразу позади. Браунинг провалил пятничную квалификацию и поглядывал на первые ряды с далекой 13-й позиции. В начале гонки в лидеры вырвались Сами Мегетуниф и Алекс Данн. Форнароли и Мини держались в топ-5, а Браунинг на 4-м круге попал в замес и выбыл из чемпионской гонки.

Мегетуниф переиграл Данна к середине заезда и стал отрываться. На второе место временно вышел Кристиан Мэнселл, но за четыре круга до финиша его атаковал Форнароли и прошел с блокировкой колес. Мини предугадал замедление Мэнселла и вышел на третье место, а на предпоследнем круге использовал проблемы с шинами у Форнароли и вырвался на вторую строчку. В плотной борьбе трех машин подсуетился Мэнселл, который вернулся в зону подиума благодаря обратному обгону на лидера сезона.

На последний круг Мегетуниф ушел с 5-секундным преимуществом, а позади развязалась битва за титул. 2-е место Мини и 4-е место Форнароли делали чемпионом гонщика «Према» с преимуществом в одно очко. Три машины весь круг шли носом в корме друг друга, а в «параболике» Форнароли решился на обгон года. Четыре раза поменяв траекторию на прямой, итальянец на позднем торможении влез на апекс и заставил Мэнселла уступить. Так претендентов на титул разделила всего одна позиция на подиуме, и Леонардо стал первым чемпионом в истории «Формулы-3», который не одержал за сезон ни одной победы.

После финиша Мини дисквалифицировали за несоответствие давления в шинах регламенту, но это уже было неважно. И даже хорошо, что Форнароли взял титул на трассе. Обмен чемпионством из-за судейских решений после гонки нанес бы удар по эмоциям пилотом и престижу серии.

Карьера лучших гонщиков «Ф-3» уже по ходу 2024 года сделала скачок вперед. Габриэле Мини заменил Оливера Бермэна на этапе в Баку, такого же повышения в других командах добились Браунинг и Мэнселл. Мини заехал на подиум спринтерской гонки, а Мэнселл завершил оба заезда в топ-10. В Катаре к участникам «Формулы-2» присоединится Дино Беганович, который закончил сезон юниорской серии на шестом месте. Наверняка найдется свободный руль и для Форнароли, который точно в следующем сезоне будет бороться за призовые места в классе выше.

«Формула-2»

Раз уж повествование затронуло тему «Формулы-2», нельзя не анонсировать конец сезона «молодежки». В этом году «Ф-2» полностью оправдала статус кузницы талантов. Из текущего состава контракты с командами «Формулы-1» получили Оливер Бермэн, Андреа Кими Антонелли, Франко Колапинто, а дополнил список будущий новичок «Заубера» Габриэле Бортолето.

Для Бермэна и Антонелли этот сезон не задался из-за проблем с адаптацией к новой машине, но места в «Хаасе» и «Мерседесе» они получили благодаря хорошей «зачетной книжке» и протекции высших сил. Колапинто и Бортолето заслужили рули «Формулы-1» благодаря классным выступлениям. Франко к дебюту в «Уильямсе» выиграл спринт в Имоле, добился подиумов в Испании и Австрии и шел на пятой строчке в дебютном сезоне. Бортолето зажег еще круче – к летней паузе бразилец сел на хвост опытному Хаджару, а в Монце и Баку уничтожил главного конкурента, отыграв за четыре заезда 40,5 очков. И пока Хаджар лишь надеется, что освободится место в «Ред Булл», Бортолето уже получил главный аванс в жизни и горит желанием его оправдать победой в первом и единственном сезоне «Формулы-2».

Вместе с главной серией «молодежка» полетит сначала в Катар, а затем и в Абу-Даби. До конца сезона осталось четыре заезда. Бортолето и Хаджара разделяют 4,5 очка, так что ближневосточный финал решит судьбу чемпионского титула.

«Формула Е»

Тут уже готовится к старту новый сезон. «Электронщики» закончили борьбу 21 июля, а новый вызов начнется уже 7 декабря. Когда у «Формулы-1» случится финальный залп салюта в Абу-Даби, Е сезон-24/25 погасит огни светофора на городском треке в Сан-Паулу.

В грядущем сезоне чемпионат ждет новая эволюция техники Gen3. Обновленное шасси обещает разгон до 100км/ч за 1,82 секунды – быстрее нынешнего поколения машин «Ф-1». Машина должна стать легче, приемистее и агрессивнее – по данным симуляции, время круга на кольце в Монако должно упасть на три секунды. На помощь пилотам придут новые шины Hankook, которые увеличивают сцепление с треком на 10%.

Для знакомства с новой техникой «Формула Е» организовала трехдневные тесты в Валенсии в начале ноября. Но тренировки едва не оказались смыты дождевым коллапсом в испанских провинциях, и место проведения заездов пришлось срочно менять. В итоге практики перенесли на 300 километров западнее, на мадридский трек «Харама», куда стихия не добралась.

Шесть сессий практик в «Хараме» завершились лучшими результатами в исполнении шести разных гонщиков из шести разных команд. Всем коллективам удалось пройти свыше 370 кругов за три дня, а больше всех проехал коллектив «Андретти» с чемпионом 2023 года Джейком Деннисом и его новым партнером Нико Мюллером. Лучшее время по итогам тестов показал вице-чемпион прошедшего сезона, австралиец Митч Эванс из «Ягуара».

Впервые в истории «Формулы Е» прошла отдельная сессия для гонщиц. В ней приняли участие 18 девушек из различных чемпионатов, в основном, из сателлита «Формулы-1» F1 Academy. По итогам трехчасовой практики лучшее время показала Эбби Пуллинг, которой выдали в распоряжение болид команды «Ниссан». Пуллинг уже почти обеспечила титул «Академии» в текущем сезоне, а в Мадриде подтвердила высокий уровень. Британка на треть секунды опередила Джейми Чедвик, которая заняла седьмое место в американском чемпионате Indy NXT 2024 года – аналоге «Ф-2» для «Индикара». Но говорить о женском дебюте в чемпионате мира E-формулы пока рано. Лучшее время Пуллинг уступило результату Эванса более трех секунд, хотя механики «Ниссана» остались довольны обратной связью от молодой гонщицы.

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Фото: Gettyimages /Massimo Bettiol, Chris Graythen, Ker Robertson