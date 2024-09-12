Попал впросак. Пилот «Ф-1» опубликовал максимально неуместный пост в годовщину терактов 11 сентября

Оскар Пиастри, пилот «Формулы-1», сейчас находится в Баку, где стартует Гран-при Азербайджана. Австралийский гонщик попал в крайне неудобное положение.

Пилот «Макларена» опубликовал фото из кабины самолета, подписав: «Тут на несколько кнопок больше, чем я привык».

Шутка совершенно безобидная, вот только Оскар опубликовал пост 11 сентября – в день, когда мир вспоминает жертв теракта в США. В 2001 году террористы направили два самолета в башни Всемирного торгового центра.

Пиастри, разумеется, запостил фото без злого умысла. Осознав ошибку, он быстро удалил публикацию. Фанаты в соцсетях призвали строго не судить молодого пилота:

💭 «Он австралиец, родился в 2001 году, для него эта трагедия далека. Он удалил пост, как только понял, что это неуместно. Давайте отпустим ситуацию».

💭 «Ладно вам, он поступил глупо, но не нужно его отменять за дурацкую ошибку».

💭 «Он гонщик, спортсмен, а не какой-нибудь политик. Ошибся, да, но главное, что он исправился».

В августе Оскар успел выиграть свою первую гонку «Ф-1». Победа далась ему непросто: гонщик выступал со сломанным ребром.

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