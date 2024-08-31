Кими Антонелли станет пилотом «Мерседеса». Его фото с Хэмилтоном было пророческим

Совпадение?

1 февраля 2024 года «Феррари» объявила о том, что подписала долгосрочный контракт с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Договор с командой из Брэкли у британца заканчивался по окончании действующего сезона, потому он был волен выбирать.

Для «Мерседеса» решение Льюиса уйти стало шоком лишь отчасти, так как по признанию его руководителя Тото Вольффа, они чувствовали, что это может случиться. Уход семикратного чемпиона означал, что один из болидов становился свободным.

Долгое время претендентами на него называли Макса Ферстаппена, Карлоса Сайнса, Мика Шумахера, Фернандо Алонсо, Эстебана Окона, Даниэля Риккардо и даже Валттери Боттаса. Однако кажется, что еще в феврале Вольфф определился с тем, кто заменит Хэмилтона. Оставалось лишь развеять последние сомнения.

«Я определился через пять минут после того, как Льюис Хэмилтон мне сообщил, что переходит в «Феррари», − заявил Тото Вольфф перед началом квалификации Гран-при Италии. − Конечно, мы обсуждали другие варианты, а также держали в уме идею с Максом [Ферстаппеном]. Мы не сбрасывали подобную возможность со счетов полностью, следили за тем, что происходит в «Ред Булл». Если говорить об интуиции, я всегда хотел такой состав. Надо учитывать, как быстро мы продвигались с Кими, и все обстоятельства, однако я сразу понял, что хочу этого».

Талантливый и на тот момент 17-летний Андреа Кими Антонелли, победитель многих этапов «Формулы-4», чемпион Регионального европейского чемпионата Формулы, перепрыгнул через «Формулу-3» и сразу же оказался в «Ф-2». В его скорости и умениях никто не сомневался, хотя в этом сезоне за рулем «Премы» он далек от лидерской борьбы.

Забавно, что о контракте с «Мерседес» объявили через сутки после того, как Кими Антонелли допустил серьезную ошибку и раздолбал машину будущего напарника Джорджа Расселла. Британец явно не был рад произошедшему, хотя команда заступилась за молодого итальянца, а сам он извинился за инцидент.

А незадолго до этого всплыла фотография из 2018 года, на которой будущий пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон как будто передает эстафету будущему пилоту «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Её сделали во время Гран-при Италии. Сколько символизма!

«Раньше я видел нашу фотографию. Кажется, это было в 2018 году, и он был одним из тех детей на стартовой решетке! И я как будто пожимаю ему руку, стоя на прямой! Это напоминание о том, насколько ты стар и какой у тебя опыт. Но да, с нетерпением жду возможности увидеть его рост и его путь в «Формулу-1», − прокомментировал фотографию семикратный чемпион.