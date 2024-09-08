Рекордно внезапная «Ф-1» перевернула букмекерские котировки. Шанс поймать сенсацию упущен?

Чемпионат мира в 2024 году – уже с запасом лидер по количеству неожиданных побед за десять лет. В семи гонках «Ф-1» из шестнадцати выигрывали пилоты с двузначными (!) коэффициентами. Букмекеры постепенно перестроились к новой реальности, похоже, что теперь чудес в линии уже не будет.

Семь побед – от 11.00 до 34.00

Интересно вспомнить, что только в преддверии третьего Гран-при в нынешнем сезоне букмекерские компании оценивали победу Макса Ферстаппена за 1.17. Это легко объяснялось событиями 2023 года: было только одно сенсационное Гран-при за весь чемпионат (Сингапур), где выиграл Карлос Сайнс.

Складывалась ситуация, при которой никто из пилотов, за исключением чемпиона мира, не имел больше 10% на победу в каждой гонке.

Как раз в Австралии случилась историческая победа Карлоса Сайнса за коэффициент 34.00. До сих пор – рекорд сезона.

Далее букмекеры промахивались еще шесть раз. В Майами не верили в Ландо Норриса (19.00), в Австрии ставили только пятым в списке фаворитов Джорджа Рассела и, естественно, не давали больше 10% на победу ни в одной из гонок Льюису Хэмилтону. Венгерский прорыв Оскара Пиастри был вероятнее, чем триумф британца на родной трассе. Последняя победа Шарля Леклера также проходит в разряд неожиданностей – букмекеры давали меньше десяти процентов на первое место монегаска.

Такой поток сенсаций вынудил букмекеров глобально пересмотреть коэффициенты.

Для рекорда нужны чудеса от Переса, Алонсо или… Албона

Если в начале сезона плотная группа преследователей Макса Ферстаппена почти автоматически получала коэффициенты больше 10.00, то теперь, например, Шарль Леклер до гонки в Азербайджане получил 6.00. Оба пилота «Макларена» стабильно котируются до 10.00, а Норрис так вовсе ставится фаворитом в преддверии каждого этапа.

Новая реальность – сразу семь гонщиков умещаются в диапазоне до 20.00. А на том самом Гран-при Австралии Сайнс был четвертым с 34.00…

Теперь для прохода настолько большого коэффициента нужно чудо: победа Серхио Переса (25.00-30.00) или сказочный прорыв к первому месту от Фернандо Алонсо (200.00). Для порядка упомянем и Александра Албона (250.00).

В истории «Формулы-1» в отдельных Гран-при проходили и трехзначные коэффициенты. Последний такой зашел в 2012 году после победы Пастора Мальдонадо в Испании (100.00) – его единственная победа и единственная победа «Уильямса» с 2004-го.

Ставки на Спортсе

Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press