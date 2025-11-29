Формула-2. Катар. Версхор выиграл 1-ю гонку, Дюрксен – 2-й, Вильягомес – 3-й, лидер сезона Форнароли – 6-й, Линдблад – 18-й

Версхор выиграл спринт «Формулы-2» в Катаре.

Гонщик «МП Моторспорт» Рихард Версхор одержал победу в субботней гонке в Лусаиле после старта с поул-позиции.

Вторую позицию занял пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен, третью – Рафаэль Вильягомес из «Ван Амерсфорт ».

Лидер сезона Леонардо Форнароли («Инвикта») стал шестым, Джек Кроуфорд («ДАМС ») – восьмым, Люк Браунинг («Хайтек») – 17-м, Арвид Линдблад («Кампос ») – 18-м.

На счету Форнароли 191 очко за три гонки до конца сезона, Кроуфорд набрал 170, Версхор – 162, Браунинг – 161, пилот «Родена» Алекс Данн – 134. Линдблад занимает седьмую позицию в чемпионате со 109 баллами.

