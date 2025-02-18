«Хаас» представил ливрею-2025

«Хаас » показал расцветку машины на сезон-2025.

Эстебан Окон и Оливер Бермэн будут гоняться за американскую команду в этом году.

За ходом шоу F1 75 можно следить на странице нашего онлайна.

Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн