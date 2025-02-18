«Хаас» представил ливрею-2025
«Хаас» показал расцветку машины на сезон-2025.
Эстебан Окон и Оливер Бермэн будут гоняться за американскую команду в этом году.
За ходом шоу F1 75 можно следить на странице нашего онлайна.
Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн
Опубликовал: Михаил Ширяев
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