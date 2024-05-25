Оскар Пиастри: «Как бы я ни хотел быть оптимистом, обгонять здесь нелегко»

Теги Гран-при Монако Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пиастри полагает, что имел шансы на поул в Монако .

Пилот «Макларена» считает, что мог бы взять поул в Монако, если бы не допустил несколько ошибок.

«Думаю, если взять вторую половину моего первого круга в третьем сегменте и первую половину второго круга, то получился бы достаточно хороший круг [для поула].

В конце я совершил пару ошибок, но надо отдать должное Шарлю [Леклеру]. Он быстр на протяжении всего уик-энда. В какие-то моменты мне казалось, что мы сможем подобраться к нему.

Приятно стартовать с первого ряда, особенно в этих цветах (на Гран-при Монако «Макларен» выступает в специальной ливрее, посвященной Айртону Сенне – Спортс). Как бы я ни хотел быть оптимистом, обгонять здесь нелегко. Мы стартуем с хорошей позиции, у нас есть шанс провести завтра хороший день», – отметил Пиастри.

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен лишь 6-й
 

4 комментария
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Потихоньку начал разваливать Норриса в квалах, красавчик. Гоночный темп тоже лучше становится.
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Очень рад за Оскара! Пока что быстрее Ландо и это отличный прогресс! Так держать!
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