Оскар Пиастри: «Как бы я ни хотел быть оптимистом, обгонять здесь нелегко»

Пиастри полагает, что имел шансы на поул в Монако .

Пилот « » считает, что мог бы взять поул в Монако, если бы не допустил несколько ошибок.

«Думаю, если взять вторую половину моего первого круга в третьем сегменте и первую половину второго круга, то получился бы достаточно хороший круг [для поула].

В конце я совершил пару ошибок, но надо отдать должное Шарлю [Леклеру]. Он быстр на протяжении всего уик-энда. В какие-то моменты мне казалось, что мы сможем подобраться к нему.

Приятно стартовать с первого ряда, особенно в этих цветах (на «Макларен» выступает в специальной ливрее, посвященной Айртону Сенне – Спортс). Как бы я ни хотел быть оптимистом, обгонять здесь нелегко. Мы стартуем с хорошей позиции, у нас есть шанс провести завтра хороший день», – отметил .

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен лишь 6-й

