Гран-при Катара-2023. Практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
Лусаил Интернэшнл, Доха
6 октября 2023 года
Практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.27,428 (26 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,334 (27)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,481 (27)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,491 (28)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,588 (24)
6. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,599 (28)
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,743 (22)
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,908 (28)
9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,952 (20)
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,013 (24)
11. Логан Сарджент («Уильямс») +1,122 (25)
12. Алекс Албон («Уильямс») +1,162 (26)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,251 (26)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,262 (28)
15. Эстебан Окон («Альпин») +1,304 (25)
16. Пьер Гасли («Альпин») +1,393 (23)
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,613 (27)
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,678 (29)
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,810 (29)
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,074 (26)
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