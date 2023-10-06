Гран-при Катара-2023. Практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Ландо Норрис Альфа Ромео Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Гран-при Катара Авто
Лусаил Интернэшнл, Доха
6 октября 2023 года
Практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.27,428 (26 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,334 (27)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,481 (27)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,491 (28)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,588 (24)
6. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,599  (28)
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,743 (22)
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,908 (28)
9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,952 (20)
10. Ландо Норрис («Макларен») +1,013 (24)
11. Логан Сарджент («Уильямс») +1,122 (25)
12. Алекс Албон («Уильямс») +1,162 (26)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,251 (26)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,262 (28)
15. Эстебан Окон («Альпин») +1,304 (25)
16. Пьер Гасли («Альпин») +1,393 (23)
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,613 (27)
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,678 (29)
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +1,810 (29)
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,074 (26)
 

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10 комментариев

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Старый Пёс
1)Ферстаппен-софт
2)Сайнц-софт
3)Леклер-софт
4)Алонсо-медиум
5)Перес-софт
6)Цунода-софт
7)Хюлькенберг-софт
8)Рассел-медиум
9)Пиастри-хард
10)Норрис-хард
11)Сарджент-софт
12)Албон-софт
13)Хэмильтон-медиум
14)Стролл-медиум
15)Окон-медиум
16)Гасли-медиум
17)Боттас-софт
18)Чжоу-софт
19)Лоусон-софт
20)Магнуссен-софт
+16
-1
+15
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Mittermeyer
Ответ Mik mik
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Так не делись, тебя никто не заставляет
+4
-3
+1
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GODZILLA
Ничего не ясно не все на софтах были, маки так вообще всю практику на хардах. Но интересно, в поворотах кто только не вылетал)
+1
-1
0
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Бехруз Каримов
пока Астон Мартин радует.
Когда сильный жара или дождь Астони себе хорошо чувствует
+2
-2
0
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Анатолий Дегтярёв
Народ кто смотрел, по Феррари что скажете? Обнадеживает результат?
0
0
0
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Mik mik
Ответ Mittermeyer
Бездарьмилтон опять не только самый медленный британец в пелотоне, но еще и самый медленный чемпион мира. Сегодня в квале как обычно будет бороздить просторы 8-10 места, пока его напарник будет бороться за место в топ 5.
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GODZILLA
Ответ Старый Пёс
1)Ферстаппен-софт 2)Сайнц-софт 3)Леклер-софт 4)Алонсо-медиум 5)Перес-софт 6)Цунода-софт 7)Хюлькенберг-софт 8)Рассел-медиум 9)Пиастри-хард 10)Норрис-хард 11)Сарджент-софт 12)Албон-софт 13)Хэмильтон-медиум 14)Стролл-медиум 15)Окон-медиум 16)Гасли-медиум 17)Боттас-софт 18)Чжоу-софт 19)Лоусон-софт 20)Магнуссен-софт
👍 Как тебя не хватало после практик))) Хотя эту практику я успел посмотреть.
+1
-1
0
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GODZILLA
Ответ Анатолий Дегтярёв
Народ кто смотрел, по Феррари что скажете? Обнадеживает результат?
В топ 5 могут приехать
0
0
0
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