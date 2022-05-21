Чедуик одержала пятую победу в Серии W подряд

Двукратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик выиграла гонку в Испании и укрепила преимущество в личном зачете.

Победа стала для британки третьей в сезоне и пятой подряд в чемпионате.

Эбби Пуллинг, стартовавшая третьей, преследовала обладательницу поула Чедиук до финиша, однако осталась на втором месте, третьей финишировала Элис Пауэлл.

«Формула-1» – быстрейшие гонки планеты, а кто следом? Японский полигон моторов, американские Гран-при, и только за ними «Ф-2»

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