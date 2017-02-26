Модель Вики Одинцова об ухаживании Хэмилтона: «Общение было более романтическим в какой-то момент»

Российская Модель Вики Одинцова рассказала об общении с шестикратным чемпионом мира .

«Мы подружились с Льюисом еще года три-четыре назад, я общаюсь с ним, поддерживаю связь, у нас отличные отношения. Мы созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками – ни больше, ни меньше.

У нас было разное общение, в какой-то момент оно было более романтическим. Ухаживал ли он? Ну, да.

Но потом так сложилось, что мы начали просто дружить. Сейчас он просто очень хороший знакомый, и это максимум, что я могу сказать», – сообщила модель.

Какой гонщик – чемпион по стилю в «Формуле-1»?

Рейтинг пилотов от «Ф-1» после Гран-при Штирии: Квят – в топ-10, трое гонщиков – сильнее Хэмилтона

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram