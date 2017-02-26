Хэмилтон стартует пятым на Гран-при Австрии. Льюис получил штраф в три позиции

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил штраф в три позиции за игнорирование желтых флагов в квалификации к Гран-при Австрии.
Британец не замедлился после вылета Валттери Боттаса на последних минутах сессии.
Хэмилтон начнет Гран-при Австрии с пятой позиции. На вторую строчку переместился Макс Ферстаппен, на третью – Ландо Норрис, а на четвертую – Алекс Албон. Также Льюис получил два штрафных балла в суперлицензию.
Накануне стюарды решили не наказывать гонщика, однако пересмотрели свое решение после протеста «Ред Булл». В заявлении судей говорится, что они изучили новые видеодоказательства и данные телеметрии, подтверждающие нарушение со стороны Хэмилтона.
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