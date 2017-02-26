Гонщика «Ауди» Абта отстранили за обман в виртуальной гонке «Формулы E»

Пилот «Ауди-Абт» Даниэль Абт отстранен от участия в гонках из-за скандала в виртуальном заезде .

Результат Абта был исключен из протокола онлайн-гонки после того, как выяснилось, что Даниэль выдал профессионального симрейсера за себя. Кроме этого, немца оштрафовали на 10000 долларов.

Издание The Race утверждает, что гонщик больше не будет участвовать в соревнованиях за «Ауди» – «отстранение» является началом разрыва отношений между сторонами. Данную информацию подтверждают и журналисты Motorsport.com.

«Честность, прозрачность и последовательное соблюдение правил являются главными приоритетами для «Ауди», и это применимо ко всем без исключения мероприятиям с участием бренда. По этой причине решила отстранить Даниэля Абта», – говорится в заявлении команды.

Абт является одним из четырех пилотов, принявших участие во всех гонках «Формулы E». Пилот выступал за «Ауди» с первого чемпионата в истории серии, который состоялся в 2014-2015 годах.

Пилот нанял геймера-профи и выдал его за себя в гонке виртуальной «Формулы Е». Читерство раскрыли по IP и стилю пилотажа

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram