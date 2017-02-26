Власти Австрии не будут запрещать Гран-при «Ф-1» при соблюдении организаторами определенных условий

Вице-канцлер и министр культуры, искусства, государственной службы и спорта Австрии Вернер Коглер рассказал о высоких шансах на проведение гонки «Формулы-1» в Шпильберге.

Гран-при Австрии намечен на 5 июля и на данный момент значится первым этапом сезона-2020. Первые десять гонок были отменены или отложены из-за пандемии коронавируса.

«Если условия будут соблюдены, не вижу причин запрещать Гран-при. Мы хотим, чтобы гонка состоялась.

У «Формулы-1» нет привилегий, но ситуация отличается от того, что есть в футболе. Тем не менее, правила социального дистанцирования должны быть соблюдены, иначе губернатор Штирии не разрешит организовать мероприятие», – заявил Коглер в эфире ORF.

Министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер в интервью радио O1 также отметил, что подготовка к этапу должна быть тщательно продумана:

«Все зависит от программы безопасности, которую предложат организаторы. Мы будем разрешать такие мероприятия только при соблюдении жестких условий. Не стоит и говорить о том, что в данной ситуации не должно быть массового скопления людей.

Я не большой поклонник «Формулы-1», но это не имеет решающего значения».

Бывший пилот «Ф-1» позитивно оценил вероятность того, что гонка на «Ред Булл Ринг» пройдет в начале июля.

«На данный момент я бы сказал, что гонка состоится. Если посмотреть на то, что происходит в Австрии, то видно, что люди неукоснительно соблюдают правила дистанцирования.

Нельзя забывать, какое количество рабочих мест зависит от «Формулы-1». Всегда говорят о футболе, но в «Ф-1» также работают большие компании. Гонки должны продолжаться – в противном случае перспективы становятся довольно пугающими», – рассказал Шумахер изданию Bild.

Советник «Ред Булл» , в свою очередь, подчеркнул, что многое зависит от внешних факторов:

«Если число инфицированных будет стремительно расти в ближайшие недели, то мы ничего не сможем сделать. Это будет не в нашей власти».

Отметим, что в Австрии отменяют карантин – с 1 мая жителям разрешат выходить на улицу и собираться группами не более 10 человек. Также с мая начнут постепенно открывать школы, а с середины месяца – общественные заведения.

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