Даниил Квят: «Марко говорил, что я бесполезен на мокрой трассе»

Пилот «Торо Россо» рассказал о роли советника «Ред Булл» Гельмута Марко в своей карьере.

«Да уж, Гельмут сделал из моей карьеры большие американские горки. Это особый человек в моей жизни. Спасибо ему за то время, которое мы проводим тут. Я невероятно вырос как личность и как профессионал благодаря ему. Конечно же, я ценю то, что он для меня сделал, сейчас я здесь из-за него.

У меня есть подходящая история. На своих первых дождевых тестах в «Формуле-БМВ» я отставал на три или четыре секунды. Гельмут сказал мне: «Выходит, ты бесполезен на мокрой трассе» и просто повесил трубку», – поделился воспоминаниями российский гонщик.

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