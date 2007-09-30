Дмитрий Козак: «Состоятельные бизнесмены готовы вложиться в создание российской команды «Формулы-1»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак в субботу в рамках проведения Гран-при России встретился с автопроизводителями и выразил надежду, что в будущем в «Формуле-1» появится российская команда.

Чиновник отметил, что в процессе обсуждения назывался 2024 год, однако, по его мнению, это слишком оптимистичный сценарий.

«Результатом нашего совещания с автопроизводителями должно стать создание российского болида «Формулы-1». Думаю, это возможно сделать в течение десятилетия.

Любители автомобильного спорта и состоятельные бизнесмены готовы вложиться в создание команды «Ф-1», – цитирует Козака ТАСС.

В то же время основатель гоночной программы «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг пока считает задачу организовать команду «Формулы-1» невыполнимой: «Это космическое желание».

Первой российской командой в «Формуле-1» была выкупленная у Эдди Джордана одноименная конюшня, которую в 2006 году канадский миллиардер российского происхождения Алекс Шнайдер переименовал в «Мидленд». Однако вскоре Шнайдер перепродал эту команду (сейчас она известна под названием «Форс-Индия»). Позже в «Формуле-1» появилась – бывшая команда «Верджин», выкупленная у Ричарда Брэнсона, – но спустя несколько лет российская компания разорилась.