Боттас продлил контракт с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас продлил контракт с командой. Соглашение рассчитано на один год с опцией продления на сезон-2020.

Боттас выступает за «Мерседес» с 2017 года. За это время он выиграл 3 гонки и 5 раз занимал поул-позицию.

Вчера контракт с немецкой командой на два года продлил Льюис Хэмилтон.

«То, что я продолжу выступать за «Мерседес» в 2019 году – это отличная новость, и приятно, что объявление последовало здесь, в Хоккенхайме – не только домашнем этапе команды, но и месте, где я впервые в истории выиграл на одноместной гоночной машине в 2007 году.

Мне нравится работать с командой и Льюисом Хэмилтоном. У нас хорошие отношения: честные и простые, и мы всегда стремимся добиться отличных результатов для «Мерседеса».

Сейчас мы ведем серьезную борьбу [за победу в чемпионате мира], поэтому важно, чтобы будущее для всех выглядело ясным и четким – это позволит полностью сконцентрироваться на борьбе в первенстве.

Очевидно, что моя цель – продолжать выступать на высоком уровне, причем так, чтобы через год у команды не возникло никаких сомнений, когда зайдет речь о планах на 2020 год», – заявил Боттас.