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    Льюис Хэмилтон: «Сейчас «Феррари» – лучшая команда»

    Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто/мото

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что «Феррари» добилась заметного прироста в скорости на прямых в этом году не только благодаря улучшенному двигателю, но и за счет эффективной работы системы снижения лобового сопротивления (DRS).

    «Они продемонстрировали, что очень быстры на прямых. В частности, у них очень хорошая и эффективная DRS, насколько я знаю.

    Я не смотрел данные, поэтому не знаю, где именно они быстрее нас, но очевидно, что в этом году они сделали большой шаг вперед. Сейчас «Феррари» – лучшая команда», – цитирует Хэмилтона Racefans.

    Льюис также обратил внимание на высокую скорость «Феррари» на техничном втором секторе трассы в Баку:

    «Я не могу это объяснить. Думаю, у них просто больше прижимной силы, чем у нас».

    Скорость Скудерии в дни проведения Гран-при Азербайджана обсуждали и многие эксперты. Один из них, общаясь с представителями Auto Bild, считает, что наделавший много шума «лепесток» на руле Феттеля – это всего лишь второй способ активации сцепления.

    А технический делегат ФИА Джо Бауэр, отвечая на вопрос легальности болида «Феррари» (в котором, как многие подозревали, использовались особые настройки двигателя для создания эффекта «выдувного диффузора»), заявил:

    «Феррари» на 100 процентов легальна».

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