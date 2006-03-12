WRC. Ралли Мексики. Ожье выиграл, Леб – 5-й

Чемпионат мира по ралли
Ралли Мексики
8-11 марта 2018 года
Топ-10
1. Себастьян Ожье («М-Спорт-Форд») – 3:53:58.0
2. Дани Сордо («Хендэ») +1.13,6
3. Крис Мик («Ситроен-Абу-Даби») +1.29,2
4. Андреас Миккельсен («Хендэ») +1.48,4
5. Себастьян Леб («Ситроен-Абу-Даби») +2.34,6
6. Тьерри Невилль («Хендэ») +9.13,0
7. Понтус Тидеманд («Шкода») +10.34,7
8. Яри-Матти Латвала («Тойота») +15.47,1
9. Гас Гринсмит («Гас Гринсмит-Форд») +17.19,3
10. Педро Хеллер («Педро Хеллер-Форд») +24.28,1
Личный зачет, топ-5
1. Себастьян Ожье – 56 очков
2. Тьерри Невилль – 52
3. Андреас Миккельсен – 35
4. Крис Мик – 32
5. Яри-Матти Латвала – 31
...10. Себастьян Леб – 10