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    WRC. Ралли Мексики. Ожье выиграл, Леб – 5-й

    Теги результаты чемпионат мира по ралли Ситроен Себастьян Леб Яри-Матти Латвала Дани Сордо Себастьян Ожье Крис Мик Ралли Мексики Хендэ Андреас Миккельсен Тьерри Невилль М-Спорт Понтус Тидеманд Тойота WRC
    Чемпионат мира по ралли
    Ралли Мексики
    8-11 марта 2018 года
    Топ-10
     
    1. Себастьян Ожье («М-Спорт-Форд») – 3:53:58.0
    2. Дани Сордо («Хендэ») +1.13,6
    3. Крис Мик («Ситроен-Абу-Даби») +1.29,2
    4. Андреас Миккельсен («Хендэ») +1.48,4
    5. Себастьян Леб («Ситроен-Абу-Даби») +2.34,6
    6. Тьерри Невилль («Хендэ») +9.13,0
    7. Понтус Тидеманд («Шкода») +10.34,7
    8. Яри-Матти Латвала («Тойота») +15.47,1
    9. Гас Гринсмит («Гас Гринсмит-Форд») +17.19,3
    10. Педро Хеллер («Педро Хеллер-Форд») +24.28,1
     
    Личный зачет, топ-5
     
    1. Себастьян Ожье – 56 очков
    2. Тьерри Невилль – 52
    3. Андреас Миккельсен – 35
    4. Крис Мик – 32
    5. Яри-Матти Латвала – 31
    ...10. Себастьян Леб – 10

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