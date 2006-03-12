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    Падди Лоу: «Болиду «Уильямса» мешает нестабильность при входе в повороты»

    Теги Уильямс Падди Лоу Формула-1

    Технический директор «Уильямса» Падди Лоу рассказал о слабостях шасси FW41. 

    «Сейчас болиду мешает нестабильность при входе в повороты. Честно говоря, это распространенная проблема, но у нас она проявилась особенно ярко. 

    Если мы сумеем добиться прогресса, то сможем серьезно сократить время прохождения круга, ведь в других фазах поворотов из-за некоторых особенностей шасси ведет себя гораздо лучше.

    В основном подобное поведение связано с аэродинамическим обвесом, но нам для решения проблемы необходимо поработать с подвеской, шинами и многими другими вещами, использовать разносторонний подход», – сказал Лоу.

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