Даниэль Риккардо: «Мы показываем довольно приличную скорость»

Пилот Даниэль Риккардо показал лучшее время во второй день заключительных тестов в Барселоне и при этом установил рекорд трассы «Барселона-Каталония» с момента ее перестройки в 2007 году – 1.18,047.

«Сегодня день был хорошим. У нас были очень оптимистичные планы, и я даже не думал, что мы успеем все выполнить, но у нас получилось! Думаю, спать сегодня буду хорошо.

Мы проехали кучу хороших кругов, в том числе и быстрых – это приятно. Конечно, «гиперсофт» сильно поспособствовал [установлению рекорда]. После нескольких серий кругов на «медиуме» мы сменили шины на мягкие, и эти перемены сильно улучшили поведение машины. Я сразу обрел уверенность, и трасса достаточно прогрелась, так что мы смогли даже поэкспериментировать.

В целом все хорошо. Конечно, хотелось бы выйти из 1.18, но оставим этот момент до Гран-при. Что касается нашей формы, то, думаю, мы прибавляем, и уже показываем довольно приличную скорость», – сказал Риккардо.