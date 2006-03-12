Джеймс Эллисон: «Изменение боковых понтонов позволило отыграть «Мерседесу» около 0,25 секунды на круге»

Технический директор Джеймс Эллисон рассказал, что немецкая команда смогла отыграть 0,25 секунды на круге за счет пересмотра конструкции боковых понтонов.

«Мы серьезно потрудились, чтобы сделать болид по-настоящему стройным. Если сравнить W09 с W08, то легко обнаружить между ними разницу – корпус старой машины раздавался вширь в области двигателя и выхлопной системы. Однако это же место в новом болиде значительно уже. На первый взгляд кажется, что особой разницы нет, но на деле изменения позволили отыграть около четверти секунды на круге.

Пусть это не кажется заметным, но работа была проделана огромная – пришлось серьезно понервничать по ходу дела, однако на итоговый результат приятно смотреть, и что еще важнее – болид стал быстрее.

Чтобы обнаружить другие, более тонкие вещи, вам нужно быть настоящим гиком. Однако некоторые зоркие болельщики заметили, что передняя подвеска теперь сильно отличается от прошлогодней – ее поперечные рычаги приподнялись, это тренд в конструкциях болидов «Формулы-1» последних лет. Благодаря подъему этих поперечных рычагов улучшились аэродинамические свойства машины. Вообще, это серьезный вызов для конструкторов, но зато можно повысить прижимную силу и сделать болид быстрее», – сказал Эллисон.