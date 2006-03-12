Боб Белл: «Проблемы «Макларена» и «Ред Булл» с батареей силовой установки – не редкость на тестах»

Технический директор «Рено» Боб Белл прокомментировал проблемы и «Ред Булл» с батареей силовой установки.

В первый день заключительных предсезонных тестов у клиентов французских мотористов произошли поломки этих элементов машины, однако Белл не считает проблему серьезной. Более того, по словам представителей «Рено», «Макларену» и попались бракованные партии.

«У нашей команды не возникло с батареей никаких проблем, но в этом и состоит задача на тестах – проверить все и убедиться, что запасные элементы, которые появятся в гонках, будут работать исправно. Мы распределяем батареи между тремя командами, чтобы убедиться, что до этапа в Мельбурне их протестируют. Так что подобные проблемы – не редкость.

По правилам каждый болид получает по две батареи на сезон. Рабочий цикл у них довольно серьезный, и важно удостовериться, что все они будут исправно работать – вот почему мы их тестируем до первого Гран-при», – сказал Белл.