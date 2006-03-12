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    Боб Белл: «Проблемы «Макларена» и «Ред Булл» с батареей силовой установки – не редкость на тестах»

    Теги Макларен Ред Булл тесты Формула-1 Боб Белл Формула-1 Рено

    Технический директор «Рено» Боб Белл прокомментировал проблемы «Макларена» и «Ред Булл» с батареей силовой установки. 

    В первый день заключительных предсезонных тестов у клиентов французских мотористов произошли поломки этих элементов машины, однако Белл не считает проблему серьезной. Более того, по словам представителей «Рено», «Макларену» и «Ред Булл» попались бракованные партии. 

    «У нашей команды не возникло с батареей никаких проблем, но в этом и состоит задача на тестах – проверить все и убедиться, что запасные элементы, которые появятся в гонках, будут работать исправно. Мы распределяем батареи между тремя командами, чтобы убедиться, что до этапа в Мельбурне их протестируют. Так что подобные проблемы – не редкость. 

    По правилам каждый болид получает по две батареи на сезон. Рабочий цикл у них довольно серьезный, и важно удостовериться, что все они будут исправно работать – вот почему мы их тестируем до первого Гран-при», – сказал Белл.

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