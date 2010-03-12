Пьер Гасли: «С точки зрения надежности мотора у «Торо Россо» нет никаких проблем»  

Пилот Пьер Гасли доволен надежностью болида итальянской команды на предсезонных тестах в Барселоне.

«Хочу сказать, что пока все складывается хорошо – с точки зрения надежности [мотора] не было никаких проблем, это радует. А вот скорости говорить еще рано, ведь мы не работали в квалификационном режиме, и потому трудно сравнивать наши результаты с прошлогодними. Сейчас просто очень важно, чтобы двигатель демонстрировал надежность до первого этапа в Мельбурне – и пока все так и складывается.

Утром во вторник все складывалась неплохо, а вот после обеда возникли небольшие проблемы в тормозной системе, из-за чего я потерял время», – цитирует Гасли Racefans.