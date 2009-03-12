Джеймс Аллен: Даниэлю Риккардо лучше уйти из Red Bull

Известный обозреватель Формулы 1 Джеймс Аллен считает, что Даниэль Риккардо должен покинуть Red Bull Racing по окончании сезона-2018.

Контракта австралийца с командой заканчивается в конце этого года, и в апреле стороны планируют начать переговоры. Но будет ли подписано новое соглашение – это еще большой вопрос. По мнению Аллена, смысла оставаться в RBR у Риккардо нет, поскольку будущее команды за Максом Ферстаппеном.

«Я считаю, что Даниэлю будет очень тяжело побить Ферстаппена, выступая с ним в одной команде. Поэтому, даже если новая машина Red Bull Racing будет конкурентоспособна и позволит выигрывать гонки, то ему все равно придется уйти ради дальнейшего развития своей карьеры. Если, конечно, только Риккардо не найдет способ опередить напарника, как это сделал Нико Росберг с Льюисом Хэмилтоном в 2016 году. Но глядя на пару пилотов Red Bull, нет ощущения, что Даниэлю это удастся. Скорее всего, все будет наоборот, – пишет Аллен в своем блоге. – В конце 2018 года могут появиться свободные вакансии в Mercedes и Ferrari, с которыми в прошлом Риккардо уже контактировал.

Еще один вариант – McLaren, учитывая хорошие отношения Даниэля с Заком Брауном. Проблема в том, что в ближайшие два-три года он хочет побороться за чемпионство, и это для него приоритетная задача. Однако в McLaren Риккардо рискует оказаться в такой ситуации, как Фернандо Алонсо – на арену выйдет молодежь, а он больше так и не получит конкурентоспособную машину».