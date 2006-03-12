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    Льюис Хэмилтон: Теперь у Боттаса не будет никаких оправданий

    Теги Льюис Хэмилтон Мерседес Валттери Боттас

    Пилот Mercedes и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон считает, что после года работы в команде у его напарника Валттери Боттаса не будет никаких оправданий в случае неудачи.

    На вопрос о том, будет ли ему в предстоящем сезоне сложнее противостоять финну, британец ответил: «Нет, не думаю. Но это относится не только к нему, а ко всем соперникам.

    Прошлый год был для него сложным – это было связано с приходом в новую команду, всё новое, неизведанное, новые принципы работы. Но он уже завершил обучение и полностью обвыкся.

    Так что теперь он должен показать всё, на что способен. Оправданий у него больше не будет.

    В последних гонках минувшего чемпионата он проехал просто отменно, так что в этом году, думаю, он по-настоящему себя проявит. Приблизится ли он ко мне? Пожалуй, да. Думаю, он сейчас на пике своей формы. Но и я тоже».

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