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    Виллаш-Боаш попал в аварию и прекратил выступление на «Дакаре»

    Теги ралли Дакар Андре Виллаш-Боаш

    Футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш завершил выступление на ралли «Дакар-2018» после четвертого дня соревнований. 

    По ходу 330-километрового спецучастка португалец занимал 41-е место, но до финиша не добрался – его «Тойота» свалилась с высокой дюны, пролетела несколько метров и врезалась передней частью в землю. 

    Виллаш-Боаш пожаловался на боли в спине, после чего был доставлен в больницу, где прошел медицинские тесты. Никаких подробностей о его здоровье пока не сообщается. 

    Штурман Рубен Фариа попытался самостоятельно доехать до финиша и классифицироваться по итогам четвертого дня ралли-рейда, однако в итоге команда приняла решение о сходе.

    «Просто хочу всем сказать, что со мной и Рубеном все в порядке – мы вернулись в лагерь. Машина упала с дюны, ударилась передней частью прямо о землю. К сожалению, «Дакар» для нас завершился. В следующий раз повезет больше! Спасибо всем за поддержку», – сообщил Виллаш-Боаш.

    «Жаль, как минимум для самого Андре – он очень хорошо выступал, учитывая, что это был его первый «Дакар», – заявил глава команды «Овердрайв» Жан-Марк Фортен.

    В зачете внедорожников на «Дакаре» лидируют три экипажа «Пежо»: Стефана Петеранселя, Себастьяна Леба и Карлоса Сайнса. 

    Нынешний «Дакар» невероятно сложный. Виллаш-Боаш не справился

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