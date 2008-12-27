Эрик Булье: «Всегда сравниваю Алонсо с акулой – он сразу бросается на запах крови»

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье заявил, что регресс мотористов «Хонды» в прошлое межсезонье привел к тому, что лидер команды Фернандо Алонсо почувствовал себя «униженным».
В попытке догнать конкурентов перед стартом сезона-2017 «Хонда» представила новую концепцию силовой установки, которая, тем не менее, оказалась хуже предыдущего двигателя как с точки зрения мощности, так и в плане надежности, и это сильно разочаровало двукратного чемпиона мира.
«Будучи участником чемпионата, Алонсо начинает психологическую подготовку к первенству еще зимой. Он строит в голове план развития сезона, и это мотивирует его даже сильнее, чем обычное стремление достичь поставленных целей. Так что по возвращении с тестов Барселоне из-за мотора он испытал печаль, унижение и разочарование. Это не здорово», – цитирует Булье Autosport.
Эрик также прокомментировал инцидент на Гран-при Сингапура – после схода в гонке, в которой Алонсо мог побороться за подиум, пилот со злости пробил кулаком стену в моторхоуме:
«Иногда ему нужно как-то выразить свое разочарование, хотя он в прошлом мог поступить так же даже после победы. После Гран-при Фернандо очень напряжен, и так было и в Сингапуре.
Внутри кипела ярость, ведь он знал, что мог добиться большего. Он знает, что может быть лучшим, и ему это надо показать. Так что, думаю, если он победит, то тоже пробьет стену.
Я всегда сравниваю его с акулой. Он сразу бросается на запах крови. И если чувствует, что способен оказаться на подиуме или достаточно конкурентоспособен, чтобы добраться до него, то не отступится ни на шаг. Это создает определенное давление на команду, но это позитивное давление».
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