Валттери Боттас: «Всегда знал, что Хэмилтон отличный гонщик, но не подозревал, что он так усердно трудится»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что после перехода в немецкую команду его поразило трудолюбие напарника, .

«Я всегда знал, что он отличный гонщик, но не подозревал, что он так усердно трудится.

Он много работает и встречается с парнями во время гоночных уик-эндов, частенько заглядывает на базу. Раньше я его совсем не знал как личность, а потом выяснил, что он очень хороший парень, такой же обычный человек, как все мы. Он вежливый, уважительный и не участвует в подковерных играх», – цитирует Боттаса Motorsport.

Валттери также постарался объяснить спад в результатах после летнего перерыва.

«Мои проблемы в основном возникали на таких трассах как «Спа», «Сузука», «Сепанг» – асфальт там грубее. И в затяжных, скоростных поворотах нагрузка на шины повышается, в то время как на гладком асфальте мы работаем с резиной иначе.

Но я разобрался, как мне изменить пилотаж, и определенно многому научился. Уверен, что в будущем смогу выступить на таких трассах лучше.

Ожидаю прогресса в следующем году. Я многому научился и у команды, и у Льюиса, и благодаря своим проблемам. Если я хорошо поработаю зимой и все проанализирую, то начну новый сезон лучше, ведь теперь я знаком с командой и гораздо лучше понимаю болид – в этом сезоне я многого не знал», – добавил гонщик.