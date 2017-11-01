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    Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен – потенциальный чемпион мира»

    Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен

    Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон опасается соперничества с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в следующем сезоне. 

    «В следующем году я хочу стать лучше, ведь «Феррари» и «Ред Булл» окажутся опаснее. «Формула-1» не спит, никто не стоит на месте, и всегда найдется желающий занять мое место. 

    И я вижу, что Макс готовится это сделать. Чтобы опередить его, мне нужно поднять свой уровень, и это меня мотивирует. Таково моя цель на следующий год. 

    Ферстаппен – исключительный гонщик. Он невероятно здорово пилотирует, и на старте Гран-при Мексики продемонстрировал потрясающее мастерство. С нетерпением жду соперничества с ним в следующем сезоне, будет здорово снова побороться с «Ред Булл»

    Надеюсь, их двигатель станет лучше и они начнут активнее вести борьбу за победы. Для «Формулы-1» это здорово. Макс – потенциальный чемпион мира, с возрастом он становится только лучше, ведь он очень талантлив. 

    Впереди у Ферстаппена большой путь. Но победы усиливают его гигантский потенциал, так что я с нетерпением ожидаю битвы с Максом», – сказал британец. 

    Хэмилтон снова чемпион «Формулы-1». Заслуженно?

    Опрос

    Хэмилтон догонит Шумахера по чемпионским титулам?

    5790 голосов 1
    • Да
      36%
    • Нет
      64%

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