Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен – потенциальный чемпион мира»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» опасается соперничества с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном в следующем сезоне.

«В следующем году я хочу стать лучше, ведь «Феррари» и «Ред Булл» окажутся опаснее. не спит, никто не стоит на месте, и всегда найдется желающий занять мое место.

И я вижу, что Макс готовится это сделать. Чтобы опередить его, мне нужно поднять свой уровень, и это меня мотивирует. Таково моя цель на следующий год.

Ферстаппен – исключительный гонщик. Он невероятно здорово пилотирует, и на старте Гран-при Мексики продемонстрировал потрясающее мастерство. С нетерпением жду соперничества с ним в следующем сезоне, будет здорово снова побороться с .

Надеюсь, их двигатель станет лучше и они начнут активнее вести борьбу за победы. Для «Формулы-1» это здорово. Макс – потенциальный чемпион мира, с возрастом он становится только лучше, ведь он очень талантлив.

Впереди у Ферстаппена большой путь. Но победы усиливают его гигантский потенциал, так что я с нетерпением ожидаю битвы с Максом», – сказал британец.

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