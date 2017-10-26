Игорь Ермилин: «У Квята есть время попробовать договориться с «Уильямсом»

Советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин считает, что если хочет остаться в «Формуле-1», то должен начать переговоры с командой , которая до сих пор не определилась с напарником Ланса Стролла в 2018 году.

Помимо Квята на место в «Уильямсе» претендуют как минимум четыре гонщика: Фелипе Масса, Паскаль Верляйн, Пол ди Реста и Роберт Кубица.

Ранее считалось, что компания Martini, финансово поддерживающая «Уильямс», желает, чтобы за команду выступал пилот старше 25 лет, однако акционер и технический директор английской конюшни Падди Лоу несколько дней назад признал, что по вопросу о возрасте пилота со спонсором можно договориться.

По информации Sky Sports, «Ред Булл» не будет препятствовать Квяту в поиске места в «Формуле-1», и теоретически российский гонщик может попытаться договориться с «Уильямсом».

«Важно, чтобы у Даниила сейчас были развязаны руки. У него сейчас есть время попробовать договориться с «Уильямсом», других вакансий уже нет. Правда, он не единственный кандидат на это место.

Для спонсора возраст Квята не станет серьезным ограничением, и с ними можно договориться. Он достаточно взрослый. По срокам – хорошо, что это случилось сейчас, когда еще есть шанс. Вполне в манере Марко было бы сделать такое заявление по окончании сезона, вот тогда уже точно было бы поздно», – цитирует Ермилина «Спорт-Экспресс».