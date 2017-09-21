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    В Сингапуре расследуют инцидент с подкупом охраны трассы «Формулы-1»

    Теги происшествия Гран-при Сингапура болельщики Формула-1

    Организаторы Гран-при Сингапура объявили о начале расследования возможного нарушения, случившегося в ходе проведения этапа «Формулы-1» на прошлой неделе. 

    Пара болельщиков выбралась на трассу, а затем опубликовала в фейсбуке фотографию с «признанием»: 

    «3 часа ночи. Подкупили охранника, который и выпустил нас на трассу. Он не просто разрешил выйти на трек, но еще и сфотографировал нас. Не фанаты «Формулы-1» этого не поймут, но многие из нас – да». 

    Однако после того как организаторы Гран-при Сингапура принялись расследовать инцидент, пользователь Вив Смит, опубликовавший скандальный снимок, признался, что его история – выдумка: 

    «Не было никакого подкупа, никакой коррупции, ничего такого. Заграждения убрали, ворота были открыты. Я попросил у охранника сфотографировать нас, он любезно согласился. На трассе также были другие люди – один парень даже катался на скейтборде, а некоторые просто бегали». 

    Издание Straits Times связалось со Смитом, но тот отказался от интервью, отметив, что он «залег на дно в Малайзии», а также добавив, что всю необходимую информацию он опубликовал в последнем сообщении. 

    Два года назад на трассу в Сингапуре во время гонки выбрался один из болельщиков, которого позже приговорили к полутора месяцам лишения свободы.

    Фото: straitstimes.com

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