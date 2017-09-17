Михаил Алешин: «С конкурентоспособной машиной Квят будет в топ-5»

Российский автогонщик Михаил Алешин прокомментировал выступления в «Формуле-1» и свои взаимоотношения с руководством команды , в чьей программе он сам числился до 2009 года.

«Одного таланта для попадания в «Формулу-1» мало. Когда я подошел к ней вплотную… когда ты выигрываешь один из самых больших молодежных чемпионатов, и не попадаешь в «Формулу-1», а люди, которые приехали за тобой – попадают… Мне было очень тяжело. Не конец света, но рядом. Морально тяжело. «Мир несправедлив» и все такое. Но это проходит. меня излечил и сделал профессионалом высочайшего уровня…

Не думаю, что ситуация Дани Квята в «Формуле-1» так уж критична. Хотя переживать за него приходится. Сезон не складывается, но по разным причинам. Даже если у него что-то не получается, он один из лучших. Если ему дать конкурентоспособную машину, он спокойно будет ехать в топ-5.

После моего расставания с «Ред Булл» у нас не было никаких конфликтов с Гельмутом Марко. Мы поздравляем друг друга с днем рождения! Просто в свое время доктор Марко хотел, чтобы я завязал с и перешел в кузовные гонки. Было от них такое предложение. Я сказал, что не хочу», — сказал Алешин.