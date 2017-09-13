Даниил Квят о переговорах по контракту с «Торо Россо»: «Не собираюсь давить на команду в это непростое время»

Пилот «Торо Россо» признался, что не хочет торопить команду с подписанием нового контракта, поскольку понимает, что сейчас итальянская конюшня занята вопросами, связанными с вероятным переходом Карлоса Сайнса в «Рено» и поставками двигателей «Хонды» в 2018 году.

«Пока не будет официального объявления, думаю, я не буду комментировать эту информацию. Но, что бы ни случилось, команде это пойдет на пользу – ведь впереди ее ждет только хорошее.

Для начала хотелось бы, чтобы определилось будущее . И как только оно станет известно, появятся новости и у меня.

Все происходящее меня не слишком волнует. Чем раньше все станет известно, тем лучше, но я не собираюсь давить на команду в это непростое время.

Сейчас много всего происходит. Но я все понимаю и буду концентрироваться только на действительно важном – и как только будет принято решение, придет мой черед», – отметил Квят.