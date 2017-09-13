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    Даниил Квят о переговорах по контракту с «Торо Россо»: «Не собираюсь давить на команду в это непростое время»

    Теги возможные переходы Хонда Торо Россо Формула-1 Даниил Квят

    Пилот «Торо Россо» Даниил Квят признался, что не хочет торопить команду с подписанием нового контракта, поскольку понимает, что сейчас итальянская конюшня занята вопросами, связанными с вероятным переходом Карлоса Сайнса в «Рено» и поставками двигателей «Хонды» в 2018 году. 

    «Пока не будет официального объявления, думаю, я не буду комментировать эту информацию. Но, что бы ни случилось, команде это пойдет на пользу – ведь впереди ее ждет только хорошее. 

    Для начала хотелось бы, чтобы определилось будущее «Торо Россо». И как только оно станет известно, появятся новости и у меня.

    Все происходящее меня не слишком волнует. Чем раньше все станет известно, тем лучше, но я не собираюсь давить на команду в это непростое время. 

    Сейчас много всего происходит. Но я все понимаю и буду концентрироваться только на действительно важном – и как только будет принято решение, придет мой черед», – отметил Квят.

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