Пилот молодежной программы «Ред Булл» Пьер Гасли косвенно подтвердил предположения об уходе Карлоса Сайнса-младшего из в «Рено», а также намекнул, что сам может оказаться за рулем болида «Формулы-1» уже на Гран-при Малайзии, который пройдет с 29 сентября по 1 октября.

«Я слышал эту историю, и сейчас идет обсуждение всех связанных с нею вопросов. – моя мечта, и я неустанно работаю над тем, чтобы туда пробиться. Однако при этом продолжаю концентрироваться на своих выступлениях и стремлюсь выжимать максимум.

Возможно, новости появятся уже через пару дней, и я надеюсь на выступление уже в Малайзии», – рассказал Гасли после победы на этапе «Супер-Формулы» в Автополисе.