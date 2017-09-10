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    Пьер Гасли: «Надеюсь на выступление за «Торо Россо» уже в Малайзии»

    Теги возможные переходы Торо Россо Карлос Сайнс-младший Формула-1 Рено Пьер Гасли

    Пилот молодежной программы «Ред Булл» Пьер Гасли косвенно подтвердил предположения об уходе Карлоса Сайнса-младшего из «Торо Россо» в «Рено», а также намекнул, что сам может оказаться за рулем болида «Формулы-1» уже на Гран-при Малайзии, который пройдет с 29 сентября по 1 октября. 

    «Я слышал эту историю, и сейчас идет обсуждение всех связанных с нею вопросов. «Формула-1» – моя мечта, и я неустанно работаю над тем, чтобы туда пробиться. Однако при этом продолжаю концентрироваться на своих выступлениях и стремлюсь выжимать максимум. 

    Возможно, новости появятся уже через пару дней, и я надеюсь на выступление уже в Малайзии», – рассказал Гасли после победы на этапе «Супер-Формулы» в Автополисе.

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