Жак Вильнев: «Ред Булл» держит Квята только из-за того, что он русский»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев раскритиковал Даниила Квята и отметил, что российский гонщик остается в системе «Ред Булл» только из-за национальности.

«У Квята начиналось все замечательно, но затем все резко изменилось. Не знаю, что произошло, когда он перешел в «Ред Булл», но в психологическом отношении ситуация быстро ухудшалась.

Он провел пару хороших гонок, но при этом чрезмерно рисковал. Временами ему везло, как в Китае – но постоянно везти не может. Да, он выкинул две шестерки на костях, но все мы знаем, что так не будет продолжаться раз за разом. В итоге он не адаптировался к «Ред Булл», и когда его понизили, то он так и не оправился.

Он по-прежнему не достиг уровня и допускает глупые ошибки. Он набирает штрафные баллы, уповает на новый день и продолжает в том же духе. Он как ребенок в школе: его наказывают, но на следующей неделе все повторяется...

Все выписанные ему штрафы полностью заслуженные. Правила придумали не просто так. Гонщик станет лучше только тогда, когда посмотрит на себя со стороны. Квят же ничего не предпринимает. Он просто выбирается из кокпита и говорит: «Я не сделал ничего плохого». Как с таким подходом можно что-то изменить?

И в итоге происходит следующее: прогресса нет, все остается таким же, как в его первых гонках за – уровень не меняется. Квят никогда не задается вопросами, он считает, что ему не нужно меняться. Возможно, на самом деле он себя критикует, но слишком хорошо это скрывает – во всяком случае, со стороны этого не видно.

Что касается Сайнса, то тут тоже ничего не меняется. Он все тот же пилот, что и несколько лет назад. Кроме того, он плюет на «Торо Россо»: «Ах, болид плохой.. Ах, не хочу выступать за эту команду».

Не удивлюсь, если оба пилота «Торо Россо» долго в «Формуле-1» не протянут. Придет Гасли и займет место одного из них. Возможно, «Ред Булл» держит Квята только из-за того, что им нужен русский гонщик. Но ясно одно – он не заслуживает своего места. Это чистая политика и маркетинг. Сравните его выступления с началом сезона – никаких изменений.

В этом году он ничего не продемонстрировал, но ведь это не его вина, как и Сайнса. Прогресса нет. Нужно уметь спрашивать себя о том, что не так – это единственный способ чего-то достичь, ведь в «Формуле-1» могут выжить только сильные. Просто его кто-то защищает – мы лишь не знаем, из-за чего именно.

Однако к «Ф-1» подходят другие русские гонщики, в частности, Артем Маркелов выступает в «Формуле-2» - он уже стучится в дверь. И, думаю, это главная опасность для Квята», – цитирует Вильнева F1nal-lap.