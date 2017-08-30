Падди Лоу о переговорах «Уильямса» с Алонсо: «Не буду ни отрицать, ни подтверждать различные предположения»

Глава технического штаба «Уильямса» Падди Лоу не стал подтверждать переговоры с Фернандо Алонсо, однако и не опроверг предположение о том, что в следующем сезоне испанец может перейти в английскую команду.

«Мы еще не объявляли состав пилотов на сезон-2018, поскольку по-прежнему не решили вопрос. И я не буду ни отрицать, ни подтверждать различные предположения. В пелотоне много отличных гонщиков, и мы всегда будем стремиться заполучить лучших.

Чтобы выигрывать, нужны отличные пилоты. Но необходимо создать отличный болид, чтобы привлечь сильного спортсмена. И чем лучше ваш болид, тем более классного гонщика вы сумеете привлечь», – сказал Лоу.

В паддоке «Формулы-1» многие считают, что судьба Алонсо зависит от решения «Макларена» по поставщику двигателей в 2018 году и что испанец фактически выдвинул команде ультиматум: либо он, либо «Хонда».

Единственной альтернативой японским моторам для «Макларена» могут стать двигатели «Рено», однако на прошлой неделе французская компания намекнула, что для успешного завершения переговоров с представителями Уокинга необходимо, чтобы один из ее нынешних клиентов отказался от дальнейшего сотрудничества. Теоретически такой командой может стать «Торо Россо», которая могла бы перейти в следующем году на двигатели «Хонды», однако в августе руководство итальянской конюшни не достигло успехов в переговорах с японскими мотористами.