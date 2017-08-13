Льюис Хэмилтон: «Если и уйду из «Мерседеса», то только когда завершу карьеру»

Пилот «Мерседеса» не исключил перехода в одну из команд «Формулы-1» в будущем, но признал, что такая вероятность очень низкая и он наверняка завершит карьеру в составе немецкой команды.

«Разумеется, обращаю внимание на команды, которыми я восхищался. Например, «Уильямс» – было бы клево однажды выступить за них и попытаться вернуть их на вершину, но у меня нет волшебной доски. К тому же я не знаю, сколько времени на это уйдет и возможен ли такой вариант в принципе – я просто восхищаюсь Фрэнком Уильямсом и историей его команды.

Не считая , нет ни одной конюшни, которая когда-нибудь меня заинтересует, но сейчас я выступаю тут, в «Мерседесе», и мне нравятся люди, с которыми я работаю. Я тут счастлив.

Когда я только перешел сюда, то даже не представлял, насколько здесь здорово – и дело не только в результатах, речь об окружении. Лучше не бывает, и я уверен, что ни в одной команде нет такой атмосферы.

Кроме того, в этом спорте нет ни одной команды, которая бы так заботилась о своих гонщиках, как «Мерседес». Отказаться от всего этого и оставить в прошлом – это будет очень непростое решение. И если уж уйду из «Мерседеса», то только когда завершу карьеру.

«Мерседес» действительно заботится о своих пилотах. Неважно, участвует спортсмен в каких-то событиях, снимается ли в рекламе – он все равно остается послом бренда», – сказал гонщик.