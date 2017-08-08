Руководитель «Торо Россо» Франц Тост заявил, что научиться контролировать эмоции, чтобы конвертировать свой потенциал в хорошие гоночные результаты.

«Даниил успешно справляется с работой, за исключением некоторых моментов на стартах – он либо нетерпелив, либо чрезмерно рискует.

Если посмотреть на его гоночный темп – когда ему ничто не мешает, – то его время на круге очень хорошее и конкурентоспособное.

Он жаждет успеха, хочет обгонять соперников там, где, может быть, даже нет такой возможности, и поэтому ему нужно стать более дисциплинированным.

Но неважно, разочарован ты или нет – за рулем болида, особенно на старте, нужно контролировать эмоции. Ведь как только ты даешь им власть над собой, то начинаешь допускать ошибки и попадаешь в аварии.

В остальном все нормально – его технические отзывы весьма полезные, он демонстрирует хорошую скорость и отлично справляется с работой», – цитирует Тоста Motorsport.

Австриец добавил, что команда обсуждает с Квятом инциденты, чтобы избежать дальнейших неприятностей. Кроме того, Тост отметил, что если вдруг пилоты его конюшни вновь столкнутся – как это случилось на Гран-при Великобритании, – то вмешаться может даже руководство «Ред Булл»:

«Тогда мы обсудим это все вместе, и, конечно, в какой-то момент вмешаться может «Ред Булл» – и решит вопрос с помощью штрафов или еще чего-либо в таком духе.

К счастью, пока до такого не доходило. И я даже не хочу обсуждать такую возможность, потому что, надеюсь, она никогда не возникнет».