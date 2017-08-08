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    Руководитель «Торо Россо»: «Квят должен стать более дисциплинированным»

    Теги Торо Россо Франц Тост Формула-1 Даниил Квят

    Руководитель «Торо Россо» Франц Тост заявил, что Даниил Квят научиться контролировать эмоции, чтобы конвертировать свой потенциал в хорошие гоночные результаты. 

    «Даниил успешно справляется с работой, за исключением некоторых моментов на стартах – он либо нетерпелив, либо чрезмерно рискует. 

    Если посмотреть на его гоночный темп – когда ему ничто не мешает, – то его время на круге очень хорошее и конкурентоспособное. 

    Он жаждет успеха, хочет обгонять соперников там, где, может быть, даже нет такой возможности, и поэтому ему нужно стать более дисциплинированным. 

    Но неважно, разочарован ты или нет – за рулем болида, особенно на старте, нужно контролировать эмоции. Ведь как только ты даешь им власть над собой, то начинаешь допускать ошибки и попадаешь в аварии. 

    В остальном все нормально – его технические отзывы весьма полезные, он демонстрирует хорошую скорость и отлично справляется с работой», – цитирует Тоста Motorsport. 

    Австриец добавил, что команда обсуждает с Квятом инциденты, чтобы избежать дальнейших неприятностей. Кроме того, Тост отметил, что если вдруг пилоты его конюшни вновь столкнутся – как это случилось на Гран-при Великобритании, – то вмешаться может даже руководство «Ред Булл»: 

    «Тогда мы обсудим это все вместе, и, конечно, в какой-то момент вмешаться может «Ред Булл» – и решит вопрос с помощью штрафов или еще чего-либо в таком духе. 

    К счастью, пока до такого не доходило. И я даже не хочу обсуждать такую возможность, потому что, надеюсь, она никогда не возникнет».

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