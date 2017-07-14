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    Даниил Квят: «Доверие между мной и «Ред Булл» стало почти таким же, как в старые добрые времена»

    Теги Торо Россо Формула-1 Даниил Квят

    Пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что его отношения с руководством концерна «Ред Булл» вновь стали как «в старые добрые времена». 

    Он отказался подтверждать информацию о том, что руководители команды намерены активировать опцию в контракте и продлить с ним соглашение на сезон-2018, однако отметил, что не видит причин покидать «Торо Россо» в следующем году. 

    «Наверное, это неофициально до тех пор, пока не будет подтверждено официально, верно? Думаю, доверие между мной и компанией «Ред Булл» стало почти таким же, как в старые добрые времена. И раз им комфортно со мной, а мне комфортно с ними, то не вижу смысла не продолжать сотрудничества. 

    Нужно запастись терпением. Я рад потерпеть в этом случае, ведь это хорошее место – «Ред Булл» серьезно вкладывался в мою карьеру. Так что не вижу причин, по которым я бы не захотел с ними сотрудничать», – цитирует Квята NBC.

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