Пилот «Торо Россо» заявил, что его отношения с руководством концерна «Ред Булл» вновь стали как «в старые добрые времена».

Он отказался подтверждать информацию о том, что руководители команды намерены активировать опцию в контракте и продлить с ним соглашение на сезон-2018, однако отметил, что не видит причин покидать в следующем году.

«Наверное, это неофициально до тех пор, пока не будет подтверждено официально, верно? Думаю, доверие между мной и компанией «Ред Булл» стало почти таким же, как в старые добрые времена. И раз им комфортно со мной, а мне комфортно с ними, то не вижу смысла не продолжать сотрудничества.

Нужно запастись терпением. Я рад потерпеть в этом случае, ведь это хорошее место – «Ред Булл» серьезно вкладывался в мою карьеру. Так что не вижу причин, по которым я бы не захотел с ними сотрудничать», – цитирует Квята NBC.