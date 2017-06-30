Почетный президент «Формулы-1» признался, что больше не желает возвращаться на должность промоутера чемпионата мира, поскольку не сможет работать лучше, чем нынешние владельцы гоночной серии.

«Меня выкинули, но нашлись те, кто лучше. Я уверен, что даже если бы вернулся, то не справился бы с этой работой лучше, чем они. Так что возвращаться не собираюсь.

Конечно, я не ожидал [отстранения], ведь прежде чем они все подписали, то просили меня остаться на этой должности еще три года. Так что отстранение меня слегка шокировало. Человек, который сейчас занимается моими обязанностями, наверняка готов признаться, что он отстранил меня из-за того, что сам хотел эту работу. Поэтому я и заявил: если вы купили автомобиль, то вправе управлять им самостоятельно!» – сказал Берни в эфире шоу Клэр Болдинг на канале BT Sport 1.