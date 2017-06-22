Экс-пилот «Формулы-1» Марк Уэббер, являющийся другом , считает, что испанский гонщик сейчас находится в потрясающей форме, и будет очень плохо, если Фернандо и в 2018 году будет далеко от лидирующих позиций.

«Еще один год в конце пелотона на неконкурентоспособной машине будет пустой тратой времени и настоящим издевательством. Ведь он по-прежнему пилотирует феноменально. Вряд ли он когда-либо находился в такой потрясающей форме, учитывая выступление в «Инди-500» и то, сколько он выжимает из своего – не думаю, что Стоффель Вандорн даже близко к такому подошел.

Я также слышал удивительные вещи о его выступлении в Индианаполисе. Жиль де Ферран (тренер Алонсо – прим. Sports.ru) сказал, что Алонсо был просто феноменален в своей работе.

Посмотрим, какой двигатель будет у «Макларена» в 2018 году, сможет ли команда удержать его зимой и убедить в том, что они начнут выигрывать.

Впрочем, даже если у них появится двигатель «Мерседес», то он все равно будет не таким, как у самих «серебряных стрел», правда же? Так что болид «Макларена» должен быть быстрее на полсекунды», – цитирует Уэббера GP Update.