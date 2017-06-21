Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Льюис Хэмилтон: «Могу завершить выступления в конце этого года»

    Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес

    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не исключил вероятности ухода из гонок по завершении сезона-2017. 

    «Моя судьба – в моих же руках. Я могу завершить выступления в конце этого года. Но будет ли это означать, что мое наследие окажется менее значимым, чем если я завершу карьеру через пять лет? 

    Я не люблю строить планы, потому что не знаю, что меня ждет за следующим поворотом – так что я не знаю, что буду делать», – сказал Льюис. 

    Подобные рассуждения, впрочем, не означают, что Хэмилтон действительно уйдет из «Формулы-1», поскольку ему нравится борьба с Себастьяном Феттелем: 

    «Да, нынешний сезон мне очень нравится из-за борьбы. Кроме того, сражаться с другой командой легче. Когда борьба протекает внутри одного коллектива, то возникают трения, напряжение возрастает».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться