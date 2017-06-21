Пилот «Мерседеса» не исключил вероятности ухода из гонок по завершении сезона-2017.

«Моя судьба – в моих же руках. Я могу завершить выступления в конце этого года. Но будет ли это означать, что мое наследие окажется менее значимым, чем если я завершу карьеру через пять лет?

Я не люблю строить планы, потому что не знаю, что меня ждет за следующим поворотом – так что я не знаю, что буду делать», – сказал Льюис.

Подобные рассуждения, впрочем, не означают, что Хэмилтон действительно уйдет из «Формулы-1», поскольку ему нравится борьба с Себастьяном Феттелем:

«Да, нынешний сезон мне очень нравится из-за борьбы. Кроме того, сражаться с другой командой легче. Когда борьба протекает внутри одного коллектива, то возникают трения, напряжение возрастает».