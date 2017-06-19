Джеки Чан: «Победа в Ле-Мане – это как получить «Оскар»
Киноактер Джеки Чан заявил, что победа его команды в «24 часах Ле-Мана» в классе LMP2 сродни получению премии «Оскар».
«Потрясающе! Для меня это так же, как получение «Оскара».
Когда я смотрел видео, то было очень жаль, что меня нет на гонке. Но, вне зависимости от того, где мы находимся, мы выиграли! И продолжим усердно трудиться и дальше, чтобы продолжать успешно выступать и в последующие годы», – цитирует Чана Motorsport.
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