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    Джеки Чан: «Победа в Ле-Мане – это как получить «Оскар»

    Теги 24 часа Ле-Мана Джеки Чан

    Киноактер Джеки Чан заявил, что победа его команды в «24 часах Ле-Мана» в классе LMP2 сродни получению премии «Оскар». 

    «Потрясающе! Для меня это так же, как получение «Оскара».

    Когда я смотрел видео, то было очень жаль, что меня нет на гонке. Но, вне зависимости от того, где мы находимся, мы выиграли! И продолжим усердно трудиться и дальше, чтобы продолжать успешно выступать и в последующие годы», – цитирует Чана Motorsport.

    Джеки Чан порвал «24 часа Ле-Мана»

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